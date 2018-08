Colapso de ponte em Génova é "tragédia desumana"

"Estou a seguir o que aconteceu em Génova com máxima apreensão, parece tratar-se de uma tragédia desumana", disse o governante italiano, numa publicação na rede social Twitter citada pela agência de notícias italiana, ANSA.

"Estamos em contacto próximo com a agência das autoestradas e vamos para o local com o vice-ministro [Edoardo] Rixi", referiu ainda Toninelli, afirmando o seu "apoio total" à cidade de Génova.

Um viaduto colapsou hoje numa estrada na cidade portuária de Génova, no norte da Itália, informou a ANSA.

De acordo com a agência italiana, os elementos envolvidos na operação de socorro identificaram pelo menos 10 viaturas envolvidas.

Segundo a edição eletrónica do jornal La Repubblica há "dezenas de mortos".

As autoridades italianas suspeitam que um problema estrutural poderá ter causado o colapso do viaduto, de acordo com a ANSA.

As imagens que circulam nos 'media' italianos mostram que falta uma grande secção da estrada e que veículos de emergência estão a acorrer ao local.

