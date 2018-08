Vídeo mostra momento exato da queda da plataforma durante festival de música em Vigo

Mais de 260 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave, no domingo à noite, devido à queda de uma plataforma de madeira num festival de música em Vigo

Em declarações à Rádio Galega, o conselheiro da Saúde, Jesús Vázquez Almuína, avançou que o acidente fez 266 feridos, mas que nenhum corre risco de vida.

O perfeito da cidade de Vigo, Abel Caballeiro, adiantou que vão ser investigadas as causas do incidente, que ocorreu pouco antes da meia-noite (23:00 em Lisboa), quando dezenas de pessoas, muitas delas menores de idade, assistiam ao concerto do 'rapper' Rels B.

Várias equipas de emergência médica, equipas da polícia nacional e local, e bombeiros deslocaram-se para o local.

Segundo fontes municipais, as ruas junto do local do acidente foram rastreadas para verificar se não havia ninguém preso ou ferido.

Outros vídeos mostram os momentos que se seguiram ao desabamento, como este: