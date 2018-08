Al-Qaida chega aos 30 anos a preparar regresso?

A data não é consensual entre peritos, mas a Al-Qaida terá nascido a 11 de agosto de 1988, numa reunião dirigida por Usama bin Laden em Peshawar, no Paquistão, segundo documentos apreendidos na Bósnia em 2002.

Na reunião, Bin Laden discute o estabelecimento de um grupo militarizado, cujo nome seria "Al-Qaida Al-Askariya" ("A base militar").

Entre os presentes estavam o médico egípcio Ayman al-Zawahiri, "número dois" da rede que subiu a líder depois da morte de Bin Laden, e um norte-americano, Mohamed Loay Bayazid, descrito como a pessoa que tomou notas durante a reunião, mas que negou sempre ter estado presente.

Os documentos, apreendidos nas buscas a uma organização de Sarajevo suspeita de financiar a Al-Qaida, nunca foram divulgados, mas o conteúdo foi descrito à imprensa durante o julgamento, em 2003 na Bósnia, do presidente daquela organização.

Segundo o FBI, foi só cinco anos depois, em 1993, que um informador referiu pela primeira vez a existência da Al-Qaida enquanto milícia multinacional de inspiração sunita, defensora de uma interpretação literal da lei islâmica.

Ali Mohamed, um agente duplo, disse ter falado com Bin Laden e que este estava a "construir um exército", treinando militantes radicais no Sudão e no Afeganistão, para derrubar o governo saudita.

A maioria dos especialistas situa a criação da Al-Qaida entre 1988 e finais de 1989, durante a luta dos mujahidines afegãos contra a ocupação soviética do Afeganistão.

Para a opinião pública em geral, a Al-Qaida tornou-se conhecida depois dos atentados de 11 de setembro de 2011 nos Estados Unidos (2.996 mortos), apesar de já antes ter sido apontada como responsável pelos ataques de 1998 contra as embaixadas dos EUA no Quénia e na Tanzânia (220 mortos).

O 11 de setembro desencadeou uma ofensiva ocidental contra o Afeganistão, refúgio e campo de treino da Al-Qaida, obrigando os seus dirigentes a fugir.

Muitos ficaram pelo Paquistão, onde Bin Laden foi morto em 2011 e onde se pensa que al-Zawahiri permanece, apoiado pelos talibãs, afegãos e paquistaneses, ou o grupo Lashkar-e-Taiba, que colaborou nos atentados de 2008 em Bombaim (174 mortos).

No mesmo país estará também um dos filhos de Bin Laden, Hamza, que será o "número dois" de al-Zawahiri e prometeu publicamente vingar a morte do pai.

Em 2003, ano da invasão do Iraque, surgiu o primeiro "ramo" da rede terrorista, a Al-Qaida no Iraque (AQI), responsável por ataques contra as tropas estrangeiras e iraquianas e civis xiitas.

Em 23 de janeiro de 2012, já presente na guerra na vizinha Síria, o grupo anunciou a criação do ramo sírio da al-Qaida, a Frente al-Nosra, mais tarde rebatizada Fatah al-Sham.

Outro "ramo", a Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQMI), nasceu em 2007, quando a organização armada argelina Grupo Salafista para a Prédica e o Combate (GSPC), sucessora do Grupo Islâmico Armado (GIA), jurou fidelidade a Bin Laden.

Empurrada para sul pelo exército argelino, a AQMI estabeleceu-se no Sahel e, em 2012, participou na ocupação do norte do Mali para criar um Estado islâmico.

Em 2009 surgiu a Al-Qaida na Península Arábica (AQPA), uma fusão entre dois grupos radicais da Arábia Saudita e do Iémen, considerada a mais perigosa "filial" da Al-Qaida.

A AQPA, atualmente um dos atores no conflito armado no Iémen, reivindicou o ataque à redação do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, a 7 de janeiro de 2015 (12 mortos).

Além destes, numerosos grupos combatem pelos ideais da Al-Qaida, como as milícias al-Shabab da Somália, o Boko Haram da Nigéria, a Jemaah Islamiah da Indonésia -- considerada responsável pelos atentados de Bali em 2002 (202 mortos) -- ou o Abu Sayyaf, do sul das Filipinas.

Na Europa, a presença da rede terrorista tem-se baseado sobretudo em atos de indivíduos radicalizados, mas sem ligações diretas à Al-Qaida, responsáveis por ataques como os atentados de 2004 em Madrid (191 mortos), os de 2005 em Londres (52 mortos), os assassínios de Toulouse de 2012 ou o ataque em plena rua a um militar em Londres (2013).

