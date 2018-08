Agricultores australianos a braços com seca grave com permissão para matar cangurus

Desde 1965 que o estado australiano mais populoso do país não sofria uma seca assim - 100% da sua área, mais de 800 mil quilómetros quadrados, está em situação de seca e o impacto da agricultura e pecuária é enorme.

"Não há praticamente nada em Nova Gales do Sul e as reservas estão a secar rapidamente no sul de Victoria", lamenta, em declarações à ABC Australia, Frank McRae, presidente da Associação da Indústria australiana de Forragem.

O governo do estado já anunciou mais de mil milhões de dólares (mais de 860 milhões de euros) em ajuda e, agora, condeceu aos criadores de gado autorização para abater cangurus e diminuir assim a competição pelas pastagens.

A autorização pode ser pedida através da Internet ou por telefone.

No mês passado, milhares de cangurus invadiram Canberra à procura de comida e há um número recorde de acidentes envolvendo estes marsupiais.