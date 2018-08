China censura filme com Winnie The Pooh

O mais recente filme da Disney, “Christopher Robin”, com o famoso urso Pooh, não vai ser exibido na China por decisão das autoridades.

Apesar de não terem sido dadas justificações para este ato de censura, a verdade é que está relacionado com a personagem Winnie The Pooh.

Desde que os oponentes ao regime do ao presidente Xi Jinping começaram a usar a imagem do urso que usa uma pequena camisola vermelha para o ridicularizar que o boneco tem vindo a ser banido da China. Já no verão passado, au autoridades começaram a varrer as redes sociais e blogues para apagar as comparações entre o presidente chinês e Pooth.

O filme da Disney tem Ewan McGregor como principal ator, mas o urso aparece na maior parte do filme.

Já em 2015, o portal de análise política Global Risk Insights considerou que uma foto de Xi no carro durante uma parada militar ao lado de outra com Winnie e o seu carro de brincar “A foto mais censurada do ano".

Antes, em 2013, quando o presidente chinês visitou os EUA, uma foto de Xi com Obama, foi comparada com a imagem do urso a caminhar com o tigre Tigger.

E, em 2014, Jinping foi outra vez associado a Winnie quando se reuniu com o primeio-ministro japonês, que tomou o lugar do burro Eyeore.