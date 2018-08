Algas tóxicas invadem praias americanas

Milhares de algas tóxicas estão a dar à costa na zona da Florida entupindo canais e fazendo das praias cemitérios de peixes de várias espécies, tartarugas e aves.

Esta “maré vermelha”, como lhe chamam, já levou a que o Governador local lançasse um alerta de emergência devido ao impacto na comunidade.

Todos os anos, a Florida luta contra as invasões de algas tóxicas que transformam a cor do mar em vermelho, mas a deste ano, segundo as autoridades locais, é a maior de sempre. Mais de 160 quilómetros de costa estão afetados pelo fenómeno e não se sabe quando vai terminar.

Este tipo de plantas marinhas produz toxinas que podem causar ferimentos – e às vezes a morte – aos animais marinhos, aves e pessoas. Também podem libertar uma outra toxina no ar que causa problemas respiratórios e irritação ocular.

Na declaração de emergência, o Governador referiu que esta maré de algas foi provocada pelas descargas de água do Lago Okeechobee feitas pelo Corpo de Engenheiros do Exército.

“Como Governador, é meu dever proteger os cidadãos, custe o que custar. O nosso estado está novamente a enfrentar uma crise de descargas de água cujo controlo é feito pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA”, referiu o Governador Rick Scott.