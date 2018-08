Avião despenhou-se no México com 103 pessoas a bordo. Todas sobreviveram

O aparelho transportava 99 passageiros e quatro tripulantes e, segundo as autoridades locais, 85 pessoas ficaram feridas. A Efe cita o porta-voz da Secretaria de Saúde do estado de Durango, Fernando Ros, para avançar que são 12 os feridos graves.

O voo 4231 da Aeromexico, que fazia a ligação entre Durango e a Cidade do México, caiu ao descolar. A asa esquerda foi a primeira a bater em terra, fazendo com que o aparelho perdesse os dois motores. O avião derrapou, depois, para fora da pista do Aeroporto Internacional de Guadalupe Victoria até se imobilizar, 300 metros depois.

Em conferência de imprensa, o diretor da Aeromexico, Andrés Conesa, sublinhou que se não houve mortes foi graças à "ação oportuna de tripulantes e passageiros".

Conesa adiantou que no avião da Embraer, fabricado em 2008, viajavam 88 adultos e 11 crianças, entre elas, incluindo dois bebés com menos de 1 ano, além dos quatro tripulantes.