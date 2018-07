Santorini: Turistas muito pesados estão a dar cabo dos burros

Pode não haver nada mais grego do que passear pelas ruas da bela - e montanhosa - ilha de Santorini, na Grécia, em cima de um burro. Mas a verdade é que esta tradição está a tornar-se cada vez mais pesada para estes animais, que estão a ficar com problemas sérios de coluna e muitas feridas abertas provocadas pelas selas.

Um grupo de ativistas que luta pelos direitos dos animais refere que, além de os burros serem forçados a carregar pesos cada vez maiores, fazem-no sete dias por semana, sem descanso nem água. "É recomendado que os animais não carreguem mais do que 20% do seu próprio peso corporal", refere uma porta-voz da organização Help the Santorini Donkeys ao Daily Mail.

Santorini recebe milhares de turistas todos os anos, principalmente entre os meses de maio e outubro, e os burros têm sido usados para os transportar até zonas conhecidas a que os veículos não têm acesso.

Christina Kaloudi, criadora da associação Santorini Animal Welfare, que luta pela diminuição do excesso de trabalho a que os burros são submetidos, mudou-se de Atenas para a ilha há cerca de dez anos e afirma que, na última década, o número de turistas americanos, russos e ingleses acima do peso que visitaram Santorini triplicou.

Segundo a porta-voz da Help the Santorini Donkeys , os problemas nos animais estão a ser causados por turistas acima do peso e obesos, bem como pelo calor e pela privação de sombra e água a que os burros estão sujeitos. "Devia haver uma restrição de peso", afirma. "Mas quem é que estaria a garantir que isso acontecia, de facto?".

Os moradores locais decidiram, por isso, recorrer ao cruzamento entre burros e mulas, que são mais altas e maiores, com o objetivo de se criarem animais mais fortes, que consigam suportar os turistas mais pesados. Segundo eles, os burros fazem, todos os dias, quatro ou cinco viagens até à cidade de Fira, a capital de Santorini, sem condições nenhumas, o que se tem tornado incomportável para estes animais.

O Donkey Sanctuary, uma organização britânica que existe desde 1969 e se dedica ao bem estar dos burros, já se manifestou quanto ao tratamento dado aos animais na ilha grega. "O Donkey Sanctuary não promove ativamente o uso de burros ou mulas em qualquer forma de turismo", afirmou um porta-voz da organização.

Em 2008, foi assinado um código de prática internacional para trabalhos que envolvam equinos, lado a lado com o Donkey Sanctuary, mas a verdade é que os donos dos animais usam-nos desmedidamente, sem respeito pelos regulamentos.

A organização britânica pretende, agora, "convocar uma reunião urgente com o governo grego, para discutir o bem-estar dos equinos que trabalham na Grécia". Para isso, já lançou um pedido de ajuda a todas as pessoas, para que se tornem apoiantes desta causa.