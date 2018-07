Mulher de descendente de Gulbenkian acusada de fraude

É casada com um sobrinho bisneto de Calouste Gulbenkian e vive em Lisboa, cidade que acolheu a fundação com o seu nome, destinada a "fomentar o conhecimento e a melhorar a qualidade de vida das pessoas através das artes, da beneficência, da ciência e da educação", assim se lê na sua página.

Angela Gulbenkian começou a sua ligação com a arte como corretora, sendo intermediária de negócios que envolvem milhões de euros e tendo criado ligações com vários artistas mundiais - apesar disso, a alemã afirmou ser colecionadora de arte antes do seu casamento com Duarte Gulbenkian.

Agora, foi acusada de fraude por um consultor de arte de Hong Kong, Mathieu Ticolat, que afirma ter pago quase 1,4 milhões de dólares (cerca de1,2 milhões de euros) por uma escultura da artista plástica Yayoi Kusama, peça essa que nunca chegou a receber - tinha sido vendida a outro comprador no final do ano passado, mas Angela garantiu ao consultor que continuava a negociar a obra de arte para ele.

A mulher do descendente de Gulbenkian aproveitou a ligação com o nome do empresário para enganar e iludir os clientes, de forma a que todos pensassem que ela estaria ligada tanto à Fundação como ao Museu com o nome de Gulbenkian, o que não era verdade.

"Angela Gulbenkian não tem qualquer relação com a fundação e, pelo que sabemos, é casada com um membro da família Gulbenkian que não é descendente direto do nosso fundador”, afirmou Elisabete Caramelo, porta-voz da Fundação, que supervisiona o museu, a site Bloomberg.

Neste momento, Angela Gulbenkian tem os seus bens congelados, decisão tomada por um juíz inglês a pedido de Mathieu Ticolat. Ao Bloomberg, a alemã disse estar "surpreendida" com o processo e ofereceu-se para levar a famosa obra de arte até ao comprador antes de ele seguir com as acusações.

O mercado da arte mundial envolve mais de 64 mil milhões de dólares e, hoje em dia, é muito fácil as pessoas negociarem obras de arte sem terem a certeza se a pessoa - ou as suas ligações - são fidedignas.