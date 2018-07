França (e não só) em choque com vídeo de mulher ser agredida por reagir contra assédio

As imagens virais mostram o momento em que uma jovem de 22 anos é agredida na cara, junto a uma esplanada em Paris, por um homem que a tinha assediado e que, num primeiro momento, tentou atingi-la com um cinzeiro

A esplanada de um café perto do parque de Buttes-Chaumont tinha bastantes clientes ao final da tarde de terça-feira, quando se deu o episódio que, captado pelas câmaras de videovigilância, está a correr mundo através das redes sociais.

Marie Laguerre, 22 anos foi abordada por um homem que, segundo conta, "fez barulhos porcos, comentários e assobiou". A jovem diz que gritou "cala-te!" e o homem agarrou um cinzeiro que estava numa mesa e atirou-o na sua direção.

Em declarações ao Le Parisien, Marie recorda que foi humilhante, mas que se recusou a baixar a cabeça. O homem acabaria por dar a volta a esplanada para ir ao seu encontro, desta vez para lhe bater.

As imagens permitem ver que o agressor ainda esteve uns momentos a conversar com quatro dos presentes, antes de seguir caminho. As autoridades estão agora a tentar encontrá-lo.

A ministra francesa para a Igualdade, Marlene Schiappa, já comentou o episódio, dizendo-se "horrorizada mas, infelizmente, não surpreendida".

O vídeo tornou-se viral e traz para a ordem do dia a nova lei contra o assédio nas ruas, que deverá ser aprovada no Parlamento francês ainda esta semana, e resultar nas primeiras multas já no próximo outono. Os ofensores sujeitam-se a ter de pagar entre 90 a 750 euros