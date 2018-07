Depois das chuvas torrenciais, há agora um Tufão a caminho da zona devastada no Japão

A tempestade tropical Jongdari, o 12.º da temporada na Ásia, deve atingir a ilha principal do arquipélago, Honshu, na noite de sábado.

Pelas 12:00 de sexta-feira (04:00 em Lisboa), o tufão encontrava-se a mais de mil quilómetros de Tóquio e a 200 da ilha de Chichijima.

No entanto, em vez de continuar para nordeste, prevê-se que siga para noroeste e atinja o centro e o oeste do país durante o fim de semana, indicou a mesma agência.

Os meteorologistas alertaram para a ocorrência de chuvas torrenciais, deslizamentos de terra, ventos fortes e ondas.

Uma grande parte do oeste do Japão foi atingida no início de julho por fortes inundações e deslizamentos de terra que resultaram na morte de mais de 200 pessoas e milhares de desalojados, naquele que foi considerado o mais grave desastre meteorológico no país desde 1982.

As autoridades pediram à população que responda de imediato a ordens de evacuação.

com Lusa