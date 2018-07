Gravação entre Trump e ex-advogado regista dois homens a discutir pagamentos

Os advogados de Trump dizem que a gravação de três minutos foi feita clandestinamente por Cohen durante o que parece ser uma conversa casual com Trump, em setembro de 2016, a apenas dois meses das eleições nacionais, segundo a agência de notícias norte-americana AP.

No início do áudio, o Presidente parece falar com alguém diferente de Cohen, mas depois vira a sua atenção para o ex-advogado e amigo de longa data.

Os dois discutem sondagens e o impacto de ter um pastor afro-americano como apoio. Cohen prossegue e diz a Trump que o jornal The New York Times quer revelar documentos sobre o divórcio de Ivana Trump (filha de Trump) antes das eleições.

A certo ponto da gravação, durante a discussão sobre Ivana, Trump grita: "Arranjem-me uma cola, por favor".

Esta conversa pode ser importante pois demonstra Cohen a aconselhar Trump em assuntos de campanha e esse facto poderá ter interesse para os investigadores que averiguam se Cohen violou as leis eleitorais, orquestrando os pagamentos em dinheiro, refere a AP.