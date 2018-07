EUA: No avião presidencial é proibido ver a CNN

Donald Trump parece viver num mundo cada vez mais isolado, só dele, e em que só as suas opiniões contam, além daquelas que lhe são favoráveis.

A última ordem é para que as televisões do Air Force One (o avião presidencial americano) estejam sempre sintonizadas na Fox News.

É sabido que o presidente norte-americano tem, nesta estação de televisão, um aliado político e público, com vários comentadores que opinam a seu favor, e que considera todas as outras como “fake news”.

Ainda ontem, numa convenção que juntou veteranos de guerra afirmou: “O que vocês andam a ver [na tv] e a ler [nos jornais] não é o que está a acontecer”. E ainda acrescentou: “Não acreditem nas porcarias que veem, as notícias falsas.”

Numa das recentes visitas ao exterior, Trump teve um ataque de fúria a bordo porque a televisão da sua mulher, Melania, estava sintonizada na CNN, conta o jornal The New York Times.

O jornal teve acesso a um email interno entre funcionários do gabinete militar da Casa Branca e do departamento que trata das comunicações para que fosse implementada uma nova medida: sempre que algum membro da Casa Branca estiver a bordo do avião, todas as televisões têm de estar sintonizadas na Fox News. E mais, pede-se, também nesta troca de emails (feita na passada semana), que sejam levados dois aparelhos de TV sempre que o presidente e a mulher viajem para que possam ver o Beam (um sistema de streaming) nos seus quartos de hotel separados.

No fim da correspondência, os funcionários confirmam que esse será o procedimento a seguir a partir de agora.