Como uma jovem sueca travou sozinha a deportação de um afegão para "o inferno"

Quando descobriu que um homem afegão ia ser deportado num voo de Gotemburgo, Suécia, para a Turquia, Elin Ersson comprou um bilhete a mesma viagem. Quando entrou no avião, começou a transmitir em direto para o Facebook, num vídeo que rapidamente ultrapassou o meio milhão de visualizações.

As imagens mostram a luta da jovem, entre a solidariedade de alguns passageiros e a hostilidade de outros, para evitar a deportação do homem.

"Não me sento enquanto esta pessoa não sair do avião", insiste Elin, enquanto alguém lamenta o atraso do voo: "Não quero que um homem morra só porque você não quer perder o seu voo."

Mesmo perante a insistência da tripulação para parar de filmar, a ativista limita-se a dizer que está a fazer o que pode "para salvar a vida de uma pessoa". "Enquanto uma pessoa estiver em pé, o piloto não pode descolar. Tudo o que eu quero é parar a deportação e depois logo cumpro as regras", acrescenta, em visível esforço para manter a compostura.

"Quero que ele saia do avião porque não está seguro no Afeganistão. Estou a tentar mudar as leis do meu país, não gosto delas. Não está certo mandar as pessoas para o inferno", diz ainda.

A tensão a bordo desfez-se quando... o candidato a asilo acabou por ser retirado do avião, gerando uma onda de aplausos.

A Suécia vai a votos em setembro, com a questão da imigração e dos pedidos de asilo no centro da discórdia. Depois dos atentados de janeiro em Cabul, que mataram mais de 100 pessoas, a Suécia suspendeu temporariamente as deportações para o Afeganistão, mas as autoridades suecas insistem que o país é seguro para os que vêem os seus pedidos de asilo recusados.