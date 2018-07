Trump acha que gravação de conversa pelo advogado é "possivelmente ilegal"

Na página de 'Twitter' do chefe de Estado norte-americano, Trump referiu ser "possivelmente ilegal" a alegada gravação que Michael Cohen, advogado do Presidente dos EUA, fez, antes das eleições presidenciais, em que ambos se referiram a pagamentos a uma ex-modelo da Playboy que dizia ter tido um caso com Donald Trump.

"É ainda mais inconcebível que um advogado grave um cliente", considerou na mesma publicação na rede social.

O diário The New York Times, que divulgou a informação, cita advogados e outras fontes conhecedoras da gravação, apreendida pelo FBI durante uma busca ao escritório de Cohen, no âmbito da investigação pelo seu envolvimento no pagamento a mulheres com o objetivo de silenciar notícias potencialmente prejudiciais para Trump antes das eleições de 2016.

A investigação criminal federal procura esclarecer se estes pagamentos violaram as leis de financiamento de campanhas eleitorais.

Durante a rusga do mês de abril o FBI confiscou vários documentos que revelavam uma transferência de 130.000 dólares (112.000 euros) do advogado de Trump para a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels.

No decurso destas buscas, e segundo referiu o The New York Times na ocasião, os agentes federais também detetaram documentos relacionados com duas outras mulheres, uma delas Kareb McDougal, ex-modelo da Playboy que afirmou ter mantido uma relação de um ano com Trump em 2006 e foi hoje identificada como a mulher da gravação.

McDougal considerou ser o momento para vender a sua história e optou por conceder uma entrevista por 150.000 dólares (129.000 euros) ao tabloide National Enquirer, cujo diretor executivo, David J. Pecker, é amigo de Trump e decidiu não publicar qualquer informação.

O advogado pessoal de Trump, Rudolfo Giuliani, confirmou ao NYT que o Presidente fala na gravação -- menos de dez minutos -- com Cohen sobre o pagamento à mulher, mas frisou que o pagamento acabou por não se concretizar, sendo este documento "uma poderosa prova de desculpabilização".

"Nada nesta conversa sugere que [Trump] teve qualquer conhecimento prévio sobre isto", disse Giuliani, para acrescentar que Trump indicou a Cohen que se tivesse que efetuar um pagamento seria em cheque e não em dinheiro corrente.

com Lusa