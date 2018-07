Milhares protestam nas ruas de Londres contra a visita de Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu hoje que a relação com a primeira-ministra britânica, Theresa May, é "muito sólida", apesar de ter criticado numa entrevista a negociação do 'Brexit'.

"A relação é muito, muito sólida, temos uma ótima relação", garantiu Donald Trump, sentado ao lado de Theresa May.

Trump falava à chegada a Chequers Court, a casa de campo da chefe de Governo, onde os dois vão ter um almoço de trabalho e discussões bilaterais, concluída com uma conferência de imprensa.

Em entrevista ao jornal The Sun, na sexta-feira, Trump disse que a estratégia de May para o 'Brexit0' "provavelmente mataria" um acordo de livre comércio entre Washington e Londres.

Trump elogiou também o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson, considerando que seria "um grande primeiro-ministro", poucos dias após a demissão do político britânico em divergência com May sobre o 'Brexit'.

A entrevista desencadeou uma série de ataques de todos os espetros políticos, incluindo da deputada do partido Trabalhista Emily Thornberry, que mostrou solidariedade com a líder do partido Conservador.

É "extraordinariamente rude da parte de Donald Trump comportar-se desta maneira. Ela é a anfitriã, o que é que a mãe lhe ensinou? Esta não é maneira de se comportar", lamentou