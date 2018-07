Tailândia: Todos resgatados

Ao terceiro dia, a operação de regaste ficou concluída com sucesso, com a saída da gruta das quatro crianças e do treinador que ainda permaneciam no local.

Espera-se que também ainda terça-feira saiam um médico e três mergulhadores dos comandos da marinha tailandesa, que ficaram junto do grupo desde que foi encontrado, no início da semana passada.

Os oito elementos da equipa de futebol que tinham já sido retirados da gruta e que estão internados mantêm-se em quarentena no hospital a aguardar confirmação sobre eventuais infeções. Dois estão a ser tratados por sinais de pneumonia.

Os 12 rapazes e o treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no dia 23 de junho.

Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem. O acesso ao local onde ficaram encurralados só é possível via mergulho, através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

com Lusa