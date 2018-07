Aga Khan em Portugal: Quem é quem na comunidade ismaelita

Nazim Ahmad

É o representante diplomático do Imamat Ismaili, a entidade supranacional liderada por Aga Khan. Nasceu em Moçambique e é apontado como o responsável principal pela vinda da sede mundial para Lisboa

Rahim Firozali

Presidente do Conselho Nacional, uma espécie de governo que todos os três anos é nomeado pelo próprio Aga Khan. Esteve quase vinte anos numa multinacional de seguros e hoje tem uma empresa familiar na área dos cuidados a seniores

Moez Sacoor

É um dos quatro irmãos proprietários das mais de cem lojas da marca Sacoor Brothers, localizadas em Portugal e em mais uma dúzia de países. A primeira abriu em novembro de 1989, na Rua Pascoal de Melo, em Lisboa, e chamava-se Modas Belize

Nazir Din

O empresário começou no negócio da importação/exportação de produtos da área alimentar, no final dos anos 80. É dono do Grupo Azinor (cadeia Sana Hotels), que tem 14 hotéis em Portugal, dois em Luanda e mais dois em Berlim

Sara Sadrudin

Aos 26 anos, coordena as visitas guiadas ao Centro Ismaelita, nas Laranjeiras, em Lisboa. “Um privilégio”, diz esta mestre em Arquitetura. Os seus pais chegaram a Portugal vindos de Moçambique e os avós da Índia (do estado de Gujarat)