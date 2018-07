Tailândia: Resgate a conta gotas

Segundo o Ministério da Defesa local, os rapazes poderão sair desta câmara pelo próprio pé, sem perigo.

"Quatro rapazes chegaram à terceira câmara", onde está instalada a base da operação de resgate, e "poderão sair a pé", anunciou, em declarações à agência francesa AFP, o porta-voz do Ministério da Defesa, Kongcheep Tantrawanit.

A operação de retirada de 12 jovens, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do seu treinador de futebol, de 25 anos, presos numa gruta inundada no norte da Tailândia há 15 dias, começou este domingo.

A única forma de retirar os jovens é por mergulho através de passagens escuras e estreitas, cheias de água lamacenta e com fortes correntes, num ambiente já com pouco oxigénio.

Segundo um comandante do exército tailandês, o major-general Chalongchai Chaiyakam, o resgate pode demorar entre dois a quatro dias, "dependendo das condições do tempo e da água".

As inundações resultantes das chuvas torrenciais bloquearam a saída e impediram que as equipas de resgate encontrassem o grupo durante nove dias.