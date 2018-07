Resgate a conta gotas na Tailândia: Primeiros quatro já estão cá fora, operação prossegue mais tarde

O responsável e governador da região de Chiang Rai (onde fica localizada a gruta), Narongsak Osottanakorn, falava numa conferência de imprensa realizada no hospital para onde foram transportados os menores salvos até ao momento.

Segundo o governador, as equipas de resgate precisam agora de pelo menos dez horas para preparar a próxima etapa da operação.

A operação de retirada de 12 jovens, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do seu treinador de futebol, de 25 anos, presos numa gruta inundada no norte da Tailândia há 15 dias, começou este domingo.

A única forma de retirar os jovens é por mergulho através de passagens escuras e estreitas, cheias de água lamacenta e com fortes correntes, num ambiente já com pouco oxigénio.

Segundo um comandante do exército tailandês, o major-general Chalongchai Chaiyakam, o resgate pode demorar entre dois a quatro dias, "dependendo das condições do tempo e da água".

Os rapazes e o seu treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no passado dia 23 de junho.

As inundações resultantes das chuvas torrenciais bloquearam a saída e impediram que as equipas de resgate encontrassem o grupo durante nove dias, já que a única maneira de chegar até ao local onde se encontram era mergulhando através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.