O aterrador espetáculo da erupção do Kīlauea continua, agora com um tornado de lava

Cientistas do Instituto Geológico dos EUA captaram em vídeo o momento em que um redemoinho se formou acima de um canal de lava resultante da erupção do vulcão Kīlauea, no Havai. O fenómeno durou cerca de 10 minutos e terminou tão repentinamente como começou