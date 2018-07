Califórnia: Incêndio fora de controlo já queimou o equivalente a 24 mil campos de futebol

Um incêndio no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já destruiu 24 mil hectares desde sábado, sem que até agora os serviços de emergência tenham conseguido conter o avanço das chamas

A informação já disponibilizada pelo Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios na Califórnia indica que este fogo, afetou principalmente o condado de Yolo, a oeste da cidade de Sacramento, se bem que também tenha chegado aos condados de Napa e Lake.

Mais de 1.200 bombeiros e membros dos serviços de emergência foram mobilizados para o combate a este incêndio.

Dados oficiais indicam que o fogo só está controlado em 5 por cento. As autoridades já encerraram algumas vias de comunicação da zona e ordenaram a evacuação de várias áreas, sem que se conheçam quantas pessoas tiveram de sair das suas casas devido ao avanço das chamas.

De acordo com documentos judiciais, Jesper Joergensen, de 52 anos, disse inicialmente que havia começado um incêndio para queimar lixo, mas depois confessou que tinha utilizado uma braseira na véspera do início do incêndio.

Joergensen, que reportou o incêndio, é da Dinamarca e vive no país ilegalmente.