Afinal, a menina que simboliza a política de tolerância zero na fronteira dos EUA não foi separada da mãe

Denis Valera garantiu à agência Reuters que a sua filha de dois anos nunca esteve longe da mãe, depois de ambas terem sido detidas pelas autoridades americanas, no passado dia 12, junto à fronteira com o México, vindas das Honduras, quando tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos da América.

O pai da menina, que desconfiava mas não sabia que as duas tinham fugido rumo ao Texas, diz ter ficado de “coração partido” quando viu as imagens da filha a chorar, no momento em que os agentes da autoridade pediram à mãe dela para a pousar no chão e em seguida a detiveram. John Moore, repórter fotográfico ao serviço da Getty Images, captou esse instante, que se tornaria um ícone da política de tolerância zero à imigração ilegal imposta por Donald Trump, amplamente criticado por separar pais e filhos em jaulas improvisadas dentro de armazéns.

Além de publicado em vários meios de comunicação um pouco por todo o mundo – VISÃO incluída - e de se ter tornado viral nas redes sociais, o retrato da menina hondurenha surge na capa da Time desta semana, numa fotomontagem com Trump à sua frente e um título altamente sarcástico: “Bem-vinda à América”.

Sabe-se agora que, enquanto Sandra Sanchez, a mãe, aguarda pela resposta a um pedido de asilo, as duas têm estado sempre juntas, confirmou a Reuters junto do gabinente dos Negócios Estrangeiros das Honduras. A mulher, que deixou outros três filhos do casal com o pai, tem família nos Estados Unidos e terá partido em busca de melhores condições de vida, acredita Denis Valera.

Desde o início de maio, as medidas contra a imigração ilegal separaram mais de duas mil crianças dos pais junto à fronteira com o México, mas entretanto o presidente Trump recuou e, apesar de se manter um controlo implacável, as crianças ficam detidas no mesmo espaço dos seus pais.