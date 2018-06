Donald Trump está ou não a separar pais e filhos na fronteira com o México?

“Detesto ver crianças a ser levadas. Os democratas têm de mudar a lei que fizeram. Esta lei é deles.”

Donald Trump, 15 de junho

Temos as piores leis de imigração do mundo inteiro. Ninguém as tem tão más, tristes e até, em muitos casos, tão horríveis – vocês veem as crianças a ser separadas, vocês veem o que se passa ali”.

Donald Trump, 18 de junho

“Por causa do decreto de autorização de Flores [Jenny Flores, de El Salvador, foi detida, em 1997, quando tinha 15 anos, e tentava entrar nos EUA] e uma decisão do tribunal, os serviços de imigração apenas podem deter as famílias juntas por pouco tempo.”

Jeff Sessions, procurador-geral dos EUA, 7 de junho

“É a lei e isso é o que a lei diz.”

Sarah Sanders, assessora de imprensa da Casa Branca, 14 de junho

“Não temos como política separar famílias na fronteira. Ponto final.”

Kirstjen Nielsen, secretária de Estado da Segurança Interna dos EUA, 17 de junho

Estas afirmações são falsas. Segundo o jornal americano The Washington Post, que fez o fact-check em relação a estas frases e a política de imigração seguida por Trump, as famílias de imigrantes estão a ser separadas, principalmente desde que a lei da “tolerância-zero” para todos os adultos começou a ser aplicada em abril. A questão é que a os tribunais não podem acusar as crianças em conjunto com os seus pais, por isso o resultado tem sido a separação de pais e filhos. Em seis semanas de abril e maio, cerca de duas mil crianças foram tiradas às famílias.

O presidente americano, Donald Trump, pode acabar com isto de um dia para o outro, já que nenhuma lei diz que as famílias têm de ser separadas.

O jornal analisou as leis e o que tem acontecido nos últimos anos e nos últimos dias e refere que o se passa agora é única e exclusivamente a vontade da administração Trump que passou a aplicar a política de “tolerância zero”, em que qualquer pessoa adulta que atravesse a fronteira é processada. O número de processos é maior agora do que em qualquer outro mandato presidencial anterior. Como o facto de entrar ilegalmente nos EUA é, agora, considerado crime, isso resulta na separação de famílias.