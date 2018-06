Ex-diretor de campanha de Trump ofende criança com síndrome de Down que foi retirada à mãe na fronteira com o México

As imagens de crianças que foram retiradas aos pais na fronteira entre o México e os EUA pelas autoridades americanas têm corrido mundo e suscitado muitos comentários contra a política de “tolerância zero” aos imigrantes ilegais da Donald Trump.

Ontem, as autoridades mexicanas anunciaram que uma menina de 10 anos com síndrome de Down tinha sido retirada à mãe na fronteira.

Na Fox News (estação de televisão que apoia Trump), um conselheiro do partido Democrata comentava esse facto quando o comentador de política da estação televisiva e ex-diretor de campanha de Trump para as presidenciais emitiu o som “womp, womp”, referindo-se às crianças com síndrome de Down. Zac Petkanas ficou abismado com o comentário e virou-se para o cometador: “Acabou de dizer 'womp womp' para uma criança de 10 anos com síndrome de Down?” reagiu. “Como atreve?”, repetiu enquanto o comentador da Fox tentava falar. “Como se atreve? Como o senhor se atreve?”