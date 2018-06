Relatório denuncia violações dos direitos dos trabalhadores em fábrica da Amazon na China

A China Labor Watch investigou, com a revista The Observer do britânico The Guardian, as condições de trabalho na fábrica Foxconn, na China, onde são feitos as colunas smart Echo e os leitores Kindle, e concluiu que ali existem múltiplas violações da lei laboral chinesa.

O relatório da investigação, realizada entre agosto de 2017 e abril de 2018, foi publicada no domingo no site da China Labor Watch e denuncia semanas de trabalho com 60 horas como rotina e a falta de compensação adequada pelas horas suplementares de uma parte significativa dos trabalhadores.

"Os lucros da Amazon são à custa dos trabalhadores que trabalham em condições chocantes e não têm escolha a não ser trabalhar horas extraordinárias excessivas para garantir a subsistência", lê-se no relatório.

A Amazon já fez saber, através do seu porta-voz, que descobriu "dois pontos preocupantes" na fábrica de Hengyang, na sequência de uma auditoria, em março, e "imediatamente solicitou um plano de ação corretivo" para "remediar" os problemas encontrados. Ty Rogers recusou-se no entanto, a adiantar mais pormenores sobre o caso, não dizendo mesmo quais os pontos em causa.

A Foxconn, por seu lado, reagiu em comunicado, dizendo ter conhecimento do relatório e estar a levar a cabo uma "investigação completa". "Se for verdade, serão tomadas ações imediatas para fazer as operações cumprirem o nosso código de conduta", garante.

Entre as denúncias do relatório está o recurso excessivo a trabalhadores temporários, sem direito a baixa nem férias pagas - 40% do total de trabalhadores, quando a lei laboral chinesa estabelece um limite de 10% nas fábricas. As horas extraordinárias estão, por seu lado, concluiu a investigação, a ser pagas como horas normais de trabalho, em vez da hora e meia prevista na lei.

Falta de segurança em caso de incêndio na zona dos dormitórios e de equipamento de proteção e a sujeição dos trabalhadores a "abuso verbal" foram outros dos problemas encontrados.