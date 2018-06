Kim Jong-un leva WC portátil para cimeira histórica. E não, não tem nada a ver com higiene

Segundo o The Chosun Ilbo, um dos principais jornais da Coreia do Sul, a opção de Kim Jong-un por uma casa de banho portátil explica-se com o receio de que as suas fezes sejam "espiadas" por agentes dos serviços secretos estrangeiros e a partir daí obtenham pistas sobre a sua saúde ou a sua vida. Esta não será, aliás, a primeira vez que o líder norte-coreano viaja com o seu próprio WC.

Além desta medida de segurança, que uma fonte diplomática citada pelo jornal explica com a "alta tensão" na Coreia do Norte a propósito desta cimeira, Kim Jong-un chegou a Singapura com a sua própria alimentação e a sua limusine blindada.

Ainda como parte do seu plano de segurança, Kim viajou de Pyongyang para Singapura através de Pequim e não de Shangai, o que aumenta consideravalmente o tempo de voo total mas reduz o tempo de voo sobre água. O líder norte-coreano também se fez acompanhar por outros dois aviões para não se saber em que viajava.

A cimeira entre Trump e Kim é a primeira entre os líderes dos dois países depois de quase 70 anos de confrontos políticos no seguimento da Guerra da Coreia e de 25 anos de tensão sobre o programa nuclear de Pyongyang.

Este encontro histórico ocorre depois de, em 2017, as tensões terem atingido níveis inéditos desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53), face aos sucessivos testes nucleares de Pyongyang e à retórica beligerante de Washington.

A cimeira deve começar às 09:00 de terça-feira (02:00 em Lisboa), no hotel Capella de Singapura, e resulta de uma corrida contra o tempo - com uma frenética atividade diplomática em Washington, Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias.