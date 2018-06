Efeitos sonoros confundidos com tiros geraram pânico em concerto de Eminem

O concerto de Eminem no sábado à noite, no festival Bonnaroo, no estado norte-americano do Tennessee, fica marcado pelo susto que alguns elementos do público apanharam quando, depois do tema "Kill You" se ouviram sons semelhantes a tiros. Nas redes sociais, não faltam relatos de pessoas que contam como se sentiram em pânico e se baixaram ou fugiram.

Um dos vídeos mostra um grupo de fãs a cantar e dançar, quando se ouve o tal som. Ainda é possível ouvir-se gritos mas a gravação acaba logo em seguida.

Numa nota enviada à CNN, o porta-voz do rapper, garante, no entanto, que Eminem "não usa efeitos sonoros de tiros no seu espetáculo ao vivo". "O efeito usado por Eminem no seu palco no Bonnaroo foi uma concussão pirotécnica que cria um 'boom' alto", clarifica, acrescentando que este efeito é usado há 10 anos nos seus concertos, incluindo noutros festivais nos Estados Unidos, sem que tenha havido quaisquer queixas.

Nas redes sociais, há também quem recorde isso mesmo.

Em outubro do ano passado, um tiroteio que se prolongou durante mais de 10 minutos, num concerto em Las Vegas, fez 58 mortos e quase 500 feridos.