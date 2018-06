Advogado de Trump diz que mulher que alega ter tido caso com Presidente não merece respeito por ser atriz porno

"Sim, eu respeito estrelas porno. Vocês não respeitam estrelas porno? Ou acham que as estrelas porno profanam as mulher? Acham que as estrelas porno não respeitam as mulheres?" O chorrilho de perguntas foi lançado pelo mais recente advogado de Donald Trump durante uma conferência em Telavive, Israel, que continuou: "E então vendem os seus corpos. Portanto sim, eu respeito todos os seres humanos. Até respeito criminosos. Mas, desculpem, eu não respeito uma estrela porno da mesma forma que respeito uma mulher de carreira ou uma mulher de substância ou uma mulher que tem grande respeito por si própria enquanto mulher e enquanto pessoa."

Dirigindo-se diretamente a Stephanie Clifford, cujo nome artístico é Stormy Daniels e que alega ter tido um caso com Trump há mais de dez anos, Ruddy Giuliani manifestou a intenção de a contra-interrogar, insistindo que o "negócio" em que se encontra retira-lhe qualquer credibilidade.

No Twitter, o advogado da atriz, Michael Avenatti reagiu, chamando "misogenista" a Giuliani.

O antigo mayor de Nova Iorque juntou-se à equipa de advogados do Presidente em abril. Em maio, Giuliani confirmou que Trump reembolsou os 130 mil dólares que Michael Cohen, seu advogado pessoal, teria pago à atriz para que esta não contasse o alegado caso amoroso. Em outubro de 2016, decorria a campanha presidencial de Trump e Hillary Clinton, Stephanie Clifford, teria feito um acordo de confidencialidade com o advogado de Trump para se manter calada sobre a alegada traição do presidente.