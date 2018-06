A máfia também é um “fenómeno da globalização”

A máfia calabresa, conhecida como Ndrangheta, tem sido “subestimada” e é um “organização extraordinariamente poderosa”. Foi assim que Giuseppe Governale, chefe da italiana Direzione Investigativa Antimafia, se referiu a uma das associações mafiosas com mais ramificações internacionais.

A Ndrangheta, originária da região da Calábria, no sul de Itália, pode não ser tão conhecido como a siciliana Cosa Nostra, mas é uma organização criminosa que dispõe em rede e que ultrapassa, e muito, as fronteiras italianas. Segundo Governale, apesar dos contactos internacionais que as “famílias” mafiosas mantêm, a Ndrangheta organiza-se de forma diferente ao “replicar as mesmas estruturas que tem na Calábria noutros países”. A capital belga foi dada como exemplo da forma como se instalam: “Eles não compram prédios, mas bairros inteiros em Bruxelas”, disse o chefe da unidade de investigação anti-máfia

Esta organização dedica-se a vários negócios, como ao tráfico de droga internacional, tráfico de armas, extorsão, prostituição, descargas ilegais de resíduos (o lixo sempre foi um grande negócio para a máfia), lavagem de dinheiro e tráfico de seres humanos.

Já a Cosa Nostra teve, este ano, um forte revés na sua constituição devido à prisão de altos membros da sua chefia, com exceção do chefe Matteo Denaro que está em fuga desde 1993. No entanto, a polícia acredita que Denaro já não é olhado como o líder supremo da Cosa Nostra e está em crer que, com a morte do líder oficial no ano passado, na prisão, a organização deve estar prestes a a nomear um novo nome.