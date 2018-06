Clinton não pediu desculpas a Lewinsky e diz que o #MeToo não o faria mudar

O ex-presidente norte-americano Bill Clinton disse, durante uma entrevista ao canal NBC a propósito do lançamento de seu livro "he president is missing (em colaboração com o escritor James Patterson) que nunca pediu desculpas pessoas a Monica Lewinsky.

O caso amoroso com estagiária da Casa Branca, entre 1995 e 1997, quase lhe custou a presidência há 20 anos, quando foi alvo de um processo de impeachment por mentir sob juramento a respeito do "affair", mas acabou por ser absolvido pelo Senado.

“Não falei com ela. Disse, publicamente, em mais do que uma ocasião que lamentava. As desculpas foram públicas”, afirmou o ex-presidente de 71 anos. “Pedi desculpa ao mundo inteiro.”

Clinton disse que o movimento #MeToo não teria mudado a maneira como reagiu na altura. Apesar de ser da opinião que o #MeToo até já “vem atrasado”, referiu que “não concorda com tudo” o que tem acontecido.

O ex-presidente retalia perante os que o criticam, dizendo que apenas o fazem porque estão frustrados com Donald Trump, que tem sido acusado por várias mulheres de comportamento sexual inapropriado.

“Fizeram sérias alegações contra o atual ocupante do Sala Oval. Mas os seus eleitores não parecem importar-se ”, disse Clinton. “Acho que fiz o que estava certo. Defendi a Constituição”, acrescentou.