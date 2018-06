Dança de agente do FBI, com mortal pelo meio, termina com homem atingido a tiro

Numa bizarra combinação de eventos, um homem acabou ferido a tiro num bar, na sequência de um disparo acidental de uma arma que tinha caído ao chão quando o seu portador, um agente do FBI fora de serviço, decidiu incorporar um mortal nos seus passos de dança

O vídeo a circular nas redes sociais mostra um homem, um agente do FBI fora de serviço, a dançar junto a um grupo de pessoas, num bar da cidade de Denver. A certa altura, o homem faz um salto mortal e a sua arma cai. Quando lhe pega de novo, dispara acidentalmente, atingindo uma das pessoas que assistia ao espetáculo improvisado.

As imagens mostram vários dos elementos da assistência a gritar e a tapar a boca com as mãos, assustados, enquanto o agente levanta as mãos e se afasta, aparentemente, numa direção que não a do homem ferido pelo disparo.

A polícia do Colorado confirma que a arma caiu do coldre durante o incidente, que teve lugar na madrugada do último sábado, e que um homem foi levado para a hospital com um ferimento que não o põe em risco de vida.

Já o FBI comenta apenas que está em curso uma investigação.