Astronautas regressam à Terra 2688 órbitas depois

Scott Tingle, da NASA, Anton Shkaplerov da Rússia e Norishige Kanai da Agência Japonesa para a Exploração Espacial iniciaram a viagem de regresso à Terra esta manhã, a bordo da Soyuz. O módulo de descida reentrou na atmosfera a cerca de 800 quilómetros por hora antes de o paraquedas se abrir para permitir a aterragem no Cazaquistão, passava pouco das 13h30, hora de Lisboa.

Os três astronautas passaram 168 dias do espaço, na Estação Espacial Internacional, e investigaram questões essenciais para o futuro da exploração espacial como as alterações celulares no espaço e os efeitos da gravidade zero nas plantas e no corpo humano.

Ainda na EEI ficaram os americanos Drew Feustel e Ricky Arnold e o russo Oleg Artemyev, a quem se juntarão, já na próxima quarta-feira, outros três astronautas.