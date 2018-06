Trump apanhado em mais de 3 mil declarações falsas ou enganosas em 500 dias

A algumas dezenas de horas de completar 500 dias na Casa Branca, Donald Trump são fez 3 251 declarações falsas ou enganosas. As contas são do jornal norte-americano The Washington Post que começou este projeto de “fact-checker” por ocasião dos 100 dias de Trump como presidente dos EUA e contou com a ajuda dos leitores que enviaram declarações que, depois, o jornal analisou.

Desde então, são atribuídos Pinóquios às alegações de vários políticos, incluindo, claro, Donald Trump.

As contas mostram que Trump faz, agora, uma média de 6,5 declarações falsas ou enganosas por dia, enquanto na altura dos 100 dias a média era de 4,9.

O jornal refere que, só no mês de maio, a média foi de 8 por dia, sendo que num só dia, a 29 de maio, quando esteve de visita a Nashville o “botão” Pinóquio foi carregado 35 vezes.

Os assuntos económicos aparecem no topo das alegações falsas feitas por Trump (tweets ou declarações à comunicação social) com 931afirmações, quase um terço do total, como o “incrível sucesso” do crescimento do emprego, embora seja mais baixo do que nos últimos cinco anos de mandato de Barack Obama.

Além disso, Trump tem o “síndrome do repete-repete”, já que, por 122 vezes repetiu as mesmas afirmações três vezes quase seguidas.

A imigração é outro dos temas preferidos. Foram 379 afirmações, sendo que o muro na fronteira com o México é o tópico preferido, dizendo que está a ser construído, quando o Congresso disse que não o iria custear.

Os impostos, com 299 “petas”, nomeadamente que fez o maior corte da história dos EUA, quando está no oitavo lugar, é outro dos assuntos. Assim como a interferência da Rússia nas eleições de 2016, que o elegeram como presidente, com 265 “pinóquios”.

E só passaram 497 dias desde que está na Casa Branca...