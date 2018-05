Apoiante do Estado Islâmico admite plano que visava príncipe George

O apoiante do Daesh, de 32 anos, que tinha alegado inocência ao longo de todo o seu julgamento, admitiu agora, inesperadamente, uma série de planos terroristas, perante o Woolwich Crown Court. Husnain Rashid, de Nelson, Lancashire, usou o serviço de mensagens altamente encriptadas Telegram para fazer um apelo para um ataque ao príncipe George e publicou, num fórum que o próprio criou, uma imagem do primogénito dos duques de Cambdrige na escola, com a sobreposição de duas silhuetas de jihadistas.

Rashid também incitou ao envenenamento de gelado e ao ataque a estádios de futebol e, conforme confessou, estava a planear lançar a sua própria revista online com dicas para "lobos solitários".

O web designer desempregado, detido em novembro do ano passado, esteve em contacto com um operacional do auto-proclamado Estado Islâmico na Síria que responde por "Repunzel", a quem enviou informação sobre como fazer explosivos e abater um avião.

É acuasado de ter preparado ataques terroristas entre 28 de janeiro e 23 de novembro do ano passado, através da troca de mensagens com pessoas que estariam em território dominado pelo Daesh, de quem procurou obter conselhos sobre formas de chegar à Síria.