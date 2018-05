Restaurantes caros, champanhe francês e brindes de luxo ou a vida dos eurodeputados da extrema-direita

Refeições a €400 por pessoa; 324 garrafas de champanhe que custaram €9 381,14; 110 presentes de Natal a €100 cada; €18 mil em canetas com logótipo.

Estas são algumas das despesas que o Grupo ENF (Europe of Nations and Freedom; em francês Europe des Nations et des Libertés, ENL) – o mais pequeno grupo de deputados do Parlamento Europeu, com 36 membros, cuja maioria pertencem ao partido francês Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen – apresentou no seu relatório financeiro de 2016, ao Parlamento Europeu (PE), mas que, desde então, tem sido falado entre vários organismos do PE.

As trocas de correspondência começaram logo em maio de 2017 entre o Secretário-Geral do PE e a auditora externa que examinou as contas anuais dos partidos, e Ernest & Young. Passaram depois, também, pelo tesoureiro e e pelo secretário-geral do Grupo ENF, pelo presidente do PE e pelo Committe on Budgetary Control do PE (Comité de Controlo de Orçamento).

Em questão estão um total de €38 899,9 que o Grupo ENF gastou durante o ano de 2016, de acordo com o seu relatório de contas, mas que não apresentou provas ou faturas destas despesas e €388 278,60 em prestadores de serviços que não estão em conformidade com os regulamentos do PE.

A auditora faz um resumo exaustivo de todos os items que não podem ser aceites por falta de recebidos. Como por exemplo, um item de “almoços e bebidas” de quase €8 mil, em que a auditora apenas recebeu fotografias “de pessoas” juntas, sem mesmo saber, se aqueles almoços existiram mesmo. O tesoureiro do Grupo ENF diz ser “deplorável que as fotos que enviámos sejam agora utilizadas contra nós”. A lista é extensa, inclui as 324 garrafas de champanhe (com preços que vão dos €45 aos €81), jantares a €400 por pessoas, brindes de Natal que custaram um total de €11 mil, tudo isto sem um único recibo ou prova de compra.

A última carta data de março de 2018 e é enviada pelo Committe on Budgetary Control do PE a Antonio Tajani, presidente do PE, onde dá conta do que deve ser feito.

Segundo o Comité o Grupo ENF deve devolver ao PE €427 178,5 (os €38 899,9 que carecem de provas e os €388 278,60 em prestadores de serviços que não estão em conformidade com os regulamentos do parlamento. Refere ainda que “refeições que custam €400 por pessoa não são razoáveis, nem compatíveis”, o mesmo se “aplicando a presentes de Natal a €100 cada para 110 pessoas”. O Comité aconselha também que seja pedido ao Grupo ENF a lista de recetores das 324 garrafas de champanhe e para que o PE insista para que “o Grupo ENF não ofereça presentes aos seus próprios membros com fundos da União Europeia.

Todos os outros sete relatórios, correspondentes aos restantes grupos do PE, foram aceites.