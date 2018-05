Funcionários de escola de aviação na Califórnia acusados de raptar estudante chinês

O diretor-geral da IASCO Flight Training, Jonathan McConkey, e a assistente, Kelsi Hoser, foram detidos a 25 de maio, no aeroporto municipal de Redding, disse na segunda-feira a polícia.

Estagiário na empresa e com visto de estudante, Tianshu Shi sofreu ferimentos menores durante o alegado rapto, adiantaram os investigadores do caso.

O jovem participava num programa de uma organização que contrata com a escola de aviação o treino de outros chineses.

A Administração Geral de Aviação Civil da China envia até 180 estudantes para o programa, segundo a página na Internet da escola de aviação californiana.

Os dois funcionários da IASCO apareceram no apartamento de Tianshu Shi na noite de 24 de maio e disseram-lhe que ele iria ser enviado de volta para a China na manhã seguinte.

Nessa manhã, o mesmo par regressou com a exigência de que Shi preparasse as malas. Shi gravou a conversa, na qual, a dado ponto, uma voz feminina o acusa de estar ilegalmente nos Estados Uidos.

Após a troca de palavras, o jovem estudante chinês terá sido agredido e acabou por entrar no carro em que seguiam os dois funcionários da IASCO Flight Training, esclareceram as autoridades.

Shi conseguiu contactar o irmão que está em Xangai, avisando-o do que estava a acontecer. As autoridades policiais foram alertadas e acabaram por encontrar Tianshu Shi, McConkey and Hoser no Aeroporto Municipal de Redding.

Os funcionários da escola de aviação argumentaram que estavam a enviar Shi de volta para a China porque o domínio da língua inglesa não era suficientemente bom para comunicar em segurança com a torre de controlo aéreo.

McConkey and Hoser enfrentam agora um processo que inclui rapto e conspiração, segundo as forças policiais. Ambos foram libertados após pagamento de caução.

