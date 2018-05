Professora recebe carta de Trump e devolve-a corrigida

Yvone Mason está reformada mas, depois de 17 anos a ensinar, não resistiu a corrigir uma carta que lhe chegou assinada pelo presidente Donald Trump. A imagem da missiva com a correção já se tornou viral no Facebook

Redundâncias, maiúsculas onde deviam estar minúsculas, falta de clareza. Dezassete anos como professora de Inglês em escolas públicas de Greenville, na Carolina do Sul, habituaram Yvone Mason a estes erros cometidos por miúdos dos segundo e terceiro ciclos. Desta vez, no entanto, o autor era o Presidente dos Estados Unidos, numa carta que enviou à antiga docente em resposta a uma das várias que Mason tem feito chegar à Casa Branca.

"Nunca, mas nunca, recebi uma carta com tantos erros tontos", garante a professora reformada, em declarações ao Granville News.

Embora seja provável que a missiva tenha sido escrita por um elemento do staff de Donald Trump, está assinada por este.

"Quando se recebe uma carta do mais alto nível de governo, espera-se que esteja, pelo menos, mecanicamente correta", defende Mason, que assinalou 11 maiúsculas, expressões redundantes e o uso excessivo do pronome "Eu". No final, sugere a Trump que consulte o site plainlanguage.gov, que encoraja os governantes e outros responsáveis a usarem uma linguagem clara para se fazerem melhor entendidos.

"Se tivesse sido escrita no segundo ciclo, dava-lhe um Suficiente ou um Suficiente +. Se tivesse sido escrita no secundário, dava-lhe um Insuficiente".

A carta da Casa Branca foi uma resposta a outra que Mason escreveu sobre o tiroteio de dia 14 de fevereiro numa escola na Florida, que fez 17 mortos.