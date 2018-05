Fuzileiros dos EUA enviam helicópteros para retirar pessoas no Havai em caso de necessidade

FOTOGALERIA: As imagens impressionantes do inferno no Havai

As autoridades do Havai afirmaram que podem vir a necessitar de retirar muitas pessoas caso a lava do vulcão Kilauea atravesse estradas importantes e isole populações na parte mais rural da ilha, onde está em erupção.

Uma estrada cortada pode impedir as pessoas de se deslocarem para comprar alimentos ou para ir a um hospital, salientam.

Os fuzileiros norte-americanos enviaram dos helicópteros CH-53E Super Stallion para ajudar em caso de necessidade, com cada um deles a ter capacidade para transportar 50 passageiros de cada vez.

Kenneth Hara, responsável pela Guarda Nacional do Havai, afirmou que os helicópteros permitem que a retirada das pessoas possa ser feita em algumas horas.

O vulcão Kilauea situa-se no sudeste da Grande Ilha do Havai, onde vivem cerca de 185 mil pessoas. Entrou em erupção em 03 de maio e desde então já foram registadas mais de 20 fissuras que estão a expelir lava.

Até agora, 40 casas ou edifícios foram destruídos pela lava.

O Kilauea, a 1.200 metros de altitude, é um dos mais ativos no mundo e um dos cinco existentes naquele arquipélago norte-americano.

O turismo, uma das maiores indústrias locais, já registou perdas de cerca de quatro milhões de euros.

Uma erupção em 1924 matou uma pessoa e projetou pedaços de rocha, cinza e poeira no ar durante 17 dias.