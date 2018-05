Autoridades confiscaram artigos de luxo e mais de 25 milhões de euros em investigação ao ex primeiro ministro da Malasia

A investigação que envolvia o ex-primeiro ministreo da Malásia ganhou hoje novos contornos. Foram descobertos, pela polícia, mais de 25 milhões de euros e mais de 400 artigos de luxo ligados às suspeitas de corrupção por parte de Najib Razak. O dinheiro e objetos confiscados foram encontrados em dois condomínios de luxo de Kuala Lumpur, capital da Malásia.As investigações já estavam a ser feitas há duas semanas em 12 locais, sendo a casa do ex-primeiro ministro, que sempre negou todos os crimes de que estava a ser acusado, um deles.

Razak subiu ao cargo de primeiro-ministro do país em 2009 e perdeu o lugar nas eleições de 10 de maio deste ano quando o escândalo relacionado com o desvio de fundos públicos para modernizar a Malásia, que o envolvia a ele, à família e aos amigos, foi descoberto e causou uma onde de indignação . A coligação de Razak estava no poder há 61 anos.

O dinheiro encontrado estava distribuído por 35 malas, havia relógios e joías guardados em 37 outras malas e ainda 284 carteiras com desing de luxo. Segundo a polícia, o valor destes objetos ainda não foi calculado. No apartamento onde mora a filha de Razak estavam mais 150 malas de mão.

Amar Singh, diretor do departamento policial de crimes financeiros afirmou que "do dinheiro encontrado, havia 26 tipos de moedas, o valor total chega aos 28,6 milhões de dólares".

Há duas semanas, quando tinham sido iniciadas as buscas, já tinham sido apreendidas em casa de Razak, 72 malas com dinheiro, joías e malas de luxo.