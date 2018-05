Como um americano que queria correr a meia-maratona, acabou por correr a completa por engano

Mike Fohler planeava correr a primeira meia-maratona da sua vida - pouco mais de 21 km - no último sábado, 19, na cidade de West Fargo, EUA. Mas os planos saíram-lhe um pouco ao lado e o canalizador, de 26 anos, acabou por fazer um pouco mais do que estava à espera.

O que aconteceu foi que o atleta se enganou no horário de início da meia-maratona, que começava 15 minutos mais tarde, e iniciou a prova ao mesmo tempo que os corredores da maratona. Inicialmente, achou estranho encontrar placas com indicações para os maratonistas da prova mais longa, mas pensou que as duas teriam pontos de passagem iguais.

Portanto, continuou a correr. E, quando percebeu que se tinha enganado no caminho, decidiu continuar prova. "Já estou aqui, já estou a correr e já estou cansado", contou Mike Fohler, ao Grand Folk Heralds. "Posso tentar acabar isto", continuou. Não só acabou, como o fez com distinção: percorreu mais de 42 km ( 26,2 milhas, ao certo) em menos de seis horas (o tempo de prova foi 5:54:26).

Até sábado, as únicas provas em que Mike tinha participado tinham sido duas corridas de 5 km, há dois anos, e 10 km, no ano passado. E, apesar de ter recebido uma medalha com indicação apenas da meia-maratona, o que importa, para o corredor, é a realização pessoal associada à corrida. "Isto só prova que as pessoas podem sempre fazer muito mais do que acham que conseguem", disse Mike Fohler.