Presentes dados aos convidados do casamento real à venda na internet por milhares de euros

Algumas das 1200 pessoas (foram escolhidos de um total de 2640 candidatos) que estiveram no casamento real a assistir à celebração do lado de fora da Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor resolveram dar um destino diferente às pequenas lembranças que receberam para recordar a união do Príncipe Harry com Meghan Markle. Por isso mesmo, decidiram vender o saco das ofertas no ebay, a preços exorbitantes.

No site, vai poder encontrar, por exemplo, shortbreads, biscoitos típicos escoceses, por algumas centenas de euros. Além destas bolachas tradicionais, estavam, dentro do saco de oferta outros pequenos presentes como uma moeda grande de chocolate, um íman para o frigorífico com as iniciais do casal, uma garrafa de água, uma carta de boas vindas de Harry e Meghan e um cupão com 20% de desconto em compras efetuadas na loja de lembranças do castelo.

Há ofertas que chegam aos 350 euros (cerca de 300 libras), outras que rondam os 1000 euros (mais de 900 libras), mas há quem esteja disposto a oferecer muito mais pelos presentes reais: há sacos em leilão com valores que ultrapassam os 24 mil euros (por volta das 21 mil libras).

Foi num comunicado oficial, emitido em março deste ano, que o Palácio de Kenginston revelou que iriam estar presentes no casamento 1200 pessoas "de todos os cantos do Reino Unido". "O casal pediu que as pessoas escolhidas fossem de várias origens e idades, incluindo jovens que tenham mostrado grande capacidade de liderança e aqueles que já tenham servido as suas comunidades", lê-se, no comunicado. Estes convidados especiais foram, na altura, apelidados de campeões da comunidade (community champions).