População sueca vai receber panfleto sobre o que fazer em caso de guerra

A Suécia decidiu que é preciso preparar a população para o caso de os serviços públicos serem afetados por acidentes, condições meteorológicas severas, ataques informáticos ou mesmo, "no pior caso", pela guerra.

A versão atualizada do folheto do tempo da Guerra Fria está a cargo da Agência para as Contingências Civis (MSB) e vai chegar a todas as casas suecas para explicar aos civis o que fazer "se a sua vida ficar virada do avesso".

A brochura inclui várias ilustrações que representam militares durante um conflito, pessoas a fugir de zonas de desastre e equipas de cibersegurança e avisa que a população tem o dever de agir em caso de ameaça.

"Se a Suécia for atacada por outro país, nunca vamos desistir", lê-se. "Qualquer informação com o efeito de cessar a resistência é falsa."

O documento, que vai ser distribuído entre 28 de maio e 3 de junho, aconselha os civis a criar uma caixa de emergência com enlatados, massas e alimentos desidratados e também a ter em sua posse dinheiro, caso os multibancos deixem de funcionar.

Até dia 29 de junho, o governo terá à disposição de quem tiver dúvidas funcionários fluentes em nove línguas.

A republicação do folheto surge numa altura em que a discussão sobre a entrada da Sucécia na NATO se intensificou graças às alegadas violações do seu espaço aéreo e águas territoriais por parte da Rússia. O país tem estado a apostar no reforço da sua estratágia de defesa, posicionando, inclusivamente, tropas na ilha estregicamente relevante de Gotland e voltando a estabelecer o recrutamento militar obrigatório.