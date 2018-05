Meghan Markle nunca vai ser princesa e outras intrincadas regras do protocolo real

No último sábado, 19, Meghan Markle, de 36 anos, jurou amar e cuidar de Harry até ao fim das suas vidas. A ex-atriz tem, agora, de se habituar às novas rotinas e regras da família real britânica. E não, não é nada simples.

Meghan Markle não vai ter sempre o mesmo título…

Princesa não é, nem vai poder ser. Isto porque, de acordo com as leis da monarquia, apenas as pessoas com sangue real podem ser intituladas de Príncipe e Princesa, seguido do primeiro nome.

Os novos títulos, tanto de Harry como de Meghan, anunciados num comunicado oficial do Palácio de Kensington, fizeram do casal os novos Duques de Sussex, título que estava vago desde 1843, depois da morte do Príncipe Augusto, o último Duque de Sussex. Meghan Markle é a primeira Duquesa de Sussex.

“A rainha tem hoje o prazer de conferir um ducado ao Príncipe Harry de Gales. Os seus títulos serão Duque de Sussex, Conde se Dumbarton e Barão Kilkeel”, lê-se, no comunicado, emitido no sábado. Depois do casamento, o príncipe Harry tornou-se “Sua Alteza Real O Duque de Sussex” e Meghan “Sua Alteza Real a Duquesa de Sussex”. Mas sempre que Meghan Markle estiver com Harry, o seu título oficial é Sua Alteza Real a Princesa Harry de Gales, nome do marido.

E os (possíveis futuros) filhos?

Se os novos Duques de Sussex tiverem filhos, esse sim, serão automaticamente príncipes e princesas, devido ao seu sangue real. Até há pouco tempo, as regras ditavam que só os primeiros filhos podiam ser intitulados como príncipes: assim, o primogénito de William e Kate, George, de 4 anos, seria príncipe, e Charlotte, a segunda filha, de 3 anos, seria apenas Lady Charlotte Mountbatten-Windsor.

Mas, em 2012, quando Kate estava grávida de George, a rainha Isabel II mudou as regras e alterou o facto de apenas o primeiro filho poder ser denominado príncipe.

Apesar de Diana, mãe de William e Harry, ter sido chamada de Princesa de Gales, um título de cortesia que foi adotado depois de casar com Charles, Príncipe de Gales, nunca foi oficialmente assim denominada.

Fazer vénia ou receber uma? Também há regras para isso

Sempre que Meghan Markle estiver com os membros da família real britânica, também tem de seguir uma série de regras: é que há pessoas a quem a Duquesa de Sussex tem de fazer uma vénia, mas há momentos em que não é necessário fazê-la, se estiver com o príncipe Harry. Parece confuso, não parece?

As regras ditam que qualquer pessoa da Família Real que esteja abaixo de Harry na linha de sucessão britânica – o príncipe ocupa, neste momento, a sexta posição, depois do nascimento do mais recente filho de William e Kate Middleton, Louis Arthur Charles – tem de fazer uma vénia a Harry e Meghan. Mas, atenção, isto só acontece quando o casal estiver junto.

Isto significa, por exemplo, que o terceiro filho da rainha, Andrew, Duque de Iorque - a seguir a Charles e Anne - , tem de se curvar perante o casal, por ser o sétimo da linha de sucessão ao trono.

Mas, sempre que Meghan estiver sem Harry, tem de fazer uma vénia a qualquer pessoa que esteja acima dela na linha de sucessão ao trono britânico, que inclui William e Kate, Duques de Cambridge (William é o segundo da linha, depois do pai, o Príncipe Carlos). A princesa Anne, por exemplo, sendo filha da rainha (a segunda) e, apesar de ser a 13ª na linha de sucessão, tem de receber uma vénia de Meghan Markle.

As princesas Beatrice e Eugenie, filhas de Andrew e que ocupam os 8º e 9º lugar da linha de sucessão, respetivamente, também têm de receber uma vénia de Meghan, mas apenas se o príncipe Harry não estiver no mesmo espaço. Caso contrário, são as duas princesas que devem reverenciar Markle.