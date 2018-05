Autor da foto mais falada do casamento real explica como conseguiu a imagem

Depois do sucesso avassalador de uma das imagens que captou no sábado, Yui Mok, fotógrafo da Press Association, conta como conseguiu o ângulo que a distingue entre as milhares de fotos do casamento real: Os já marido e mulher príncipe Harry e Meghan Markle, de mãos dadas, na carruagem em que percorreram as ruas de Windsor, mas vistos de cima. Tão de cima, que antes de se saber a origem da imagem se especulou tratar-se de uma fotografia tirada por um drone (o que não seria permitido).

O profissional explica no Twitter que estava no telhado do George IV Gateway do Castelo de Windsor quando os noivos passaram diretamente por baixo durante o percurso de carruagem.

Quanto ao posicionamento das mãos dos noivos, que muitos notaram formar um coração, o fotógrafo garante que foi um feliz acaso: "Tinha menos de um segundo para tirar aquela foto em particular, ao mesmo tempo que tinha de focar através de uma grade de metal, portanto fiquei feliz por ter conseguido qualquer coisa!"

Yui MoK adianta que usou uma Canon EOS-1D X Mark II, no valor de mais de 6 mil euros, e uma lente de 70-200mm, no valor de quase 2.300.