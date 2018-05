Tiroteio em escola do Texas faz entre oito e dez mortos

Ed González, xerife do condado de Harris, onde se situa Santa Fé, disse em conferência de imprensa que a polícia "confirmou que há entre oito e dez mortos", mas não precisou o número de feridos.

Além do autor do ataque, um aluno de 17 anos daquela escola que foi detido, González indicou que outra pessoa está a ser interrogada no âmbito deste caso, embora sem esclarecer o motivo.

Vários estudantes relataram ter ouvido em primeiro lugar explosões e que um professor ativou o alarme de incêndios para dar o alerta, momento em que os alunos saíram a correr do edifício e o atacante abriu fogo sobre eles.

A brigada de minas e armadilhas da polícia efetuou buscas no edifício da escola para se certificar de que não havia dispositivos explosivos escondidos, depois de o autor do tiroteio ter ameaçado deixar bombas no local.

"Isto dura há demasiado tempo no nosso país", diz Trump

O Presidente norte-americano, Donald Trump, classificou o tiroteio hoje ocorrido numa escola no Estado do Texas como um "ataque horrível", manifestando uma profunda tristeza perante o incidente que terá feito entre oito a dez mortos.

"Isto dura há demasiado tempo no nosso país", afirmou o chefe de Estado norte-americano, assegurando que a atual administração está determinada em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger os estudantes, segundo uma declaração citada pelas agências internacionais.

Trump disse ainda que a administração também está empenhada em garantir que "aqueles que representam uma ameaça, seja para eles próprios ou para os outros," não possam ter armas.

"Um dia muito triste, muito muito triste", acrescentou.

Segundo a agência norte-americana Associated Press (AP), o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, disse que ele e Donald Trump tinham sido informados do tiroteio.

Pence enviou uma mensagem dirigida aos estudantes, respetivas famílias, professores e a todos os afetados por este incidente: "Estamos convosco. Estão nas nossas orações e sei que estão nas orações do povo americano".