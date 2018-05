“Para um casamento real, uma erva real”: sobrinho da noiva lança nova espécie de canábis feita para celebrar o casamento real

DR

Tyler Dooley tinha já anunciado, anteriormente, que estava a desenvolver um híbrido potente de marijuana, ao qual ia chamar Markle Sparkle: é conhecido que o jovem de 25 anos tem plantações de canábis em Oregon, nos Estados Unidos, onde, desde 2015, o cultivo é legal. Agora, foram anunciados mais pormenores desta nova droga - que demora entre 7 e 9 semanas a crescer, ao ar livre- como o sabor, o preço e os seus possíveis efeitos secundários.

No site Leaf Buyer, onde foram divulgadas estas novas informações, pode ler-se que esta nova variedade de canábis é “dedicada ao futuro membro da família real britânica, Meghan Markle”, porque, “para um casamento real, tem de existir uma erva real”.

De acordo com as informações anunciadas, esta droga foi desenvolvida para ajudar a diminuir a ansiedade e as insónias, e especialmente criada para que quem a consuma não sinta muita fome, como costuma acontecer com a marijuana normal. Além disso, é suposto sentir-se feliz e cheio de energia, e com uma ligeira sensação de dormência no corpo.

Relativamente aos efeitos negativos que pode provocar no organismo, pode ficar tranquilo, porque a única coisa que pode sentir é “muito cansaço”, por ser um híbrido “bastante potente”, como se lê no site. Nos testes experimentais, um número pequeno de pessoas ficou com “alguma fome”.

Mas também o sabor do Markle Sparkle é digno da realeza: “muito doce e sedoso”, com “um toque de mirtilos frescos”, segundo as descrições de quem o provou.

Contudo, a composição desta nova droga continua, em parte, um mistério: sabe-se que tem apenas 23% de THC, composto químico da canábis, e menos de 2% de CBD (Canabidiol), uma das substâncias que constitui grande parte da planta. Foi desenvolvida através do cruzamento de três variedades: o NYC Diesel, Northern Lights com Blueberry e, a terceira… o jovem prefere não revelar.

Esta nova variedade de canábis é um produto único e exclusivo e ainda não foi disponibilizada para venda (vai ser apresentada oficialmente já em junho, na Califórnia).