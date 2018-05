Porque é que há cães vadios a matar crianças na Índia?

Não se percebe porquê, mas a verdade é que, até agora, só numa semana, já morreram seis crianças, com idades idades compreendidas entre os cinco e os 12 anos, por ataques de cães vadios. Os episódios, que provocaram ainda mais de 20 feridos, têm acontecido na cidade de Sitapur e arredores, a norte da Índia, onde é habitual encontrar-se cães de rua.

Tanto a organização mundial World Wildlife Fund (WWF) como o Instituto de Pesquisa Veterinária da Índia (Indian Veterinary Research Institute) enviaram equipas para o local, para tentar perceber o que se passa com estes animais. À agência noticiosa ANI, o médico Dinesh Chandra, do Instituto de Pesquisa Veterinária, diz que o objetivo é "descobrir como e por que razões os animais se tornaram, de repente, violentos, e começaram a atacar pessoas".

Os ataques têm deixado a população em alerta e há pais que não têm levado as crianças à escola - alguns estabelecimentos de ensino foram mesmo encerrados, temporariamente. Há pessoas que acreditam que os animais em causa são hienas e não cães vadios.

"Na forma e no tamanho, os cães que atacaram o meu sobrinho são muito diferentes dos cães de rua normais", contou Sabir Ali, tio de uma das crianças mortas, ao Indian Express. Também há quem diga que as mortes começaram depois do encerramento de um matadouro ilegal nessa área, que deixou os cães sem comida.

As autoridades locais já puseram nas ruas da cidade equipas de vigilância, polícias e funcionários municipais para que apanhem os animais. Ao mesmo tempo, outros grupos se têm juntado e matado cães de rua de forma aleatória.