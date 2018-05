Cinco segredos das deslocações de Kim Jong-Un

Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte, raramente deixa o seu país, mas quando o faz, tem uma série de "manias" que têm vindo a ser descobertas ao longo das suas saídas internacionais.

Uma casa de banho privativa ou, por exemplo, a famosa máquina de Noodles não podem ficar em Pyongyang.

Um dos próximos encontros será em Singapura, com Donald Trump, e de certeza que irá chamar todas as atenções, mesmo ainda não tendo data marcada.

Cinco hábitos pouco comuns que Kim Jong-Un não dispensa quando vai viajar:

1- O seu carro é protegido por uma barreira humana

Getty Images

Na sua última viagem à Coreia do Sul, foi visto um grupo de 12 guarda-costas vestidos de fato e gravata, à volta do carro do líder norte-coreano, que acompanharam todo o percurso da viatura de maneira a proteger Kim Jong-Un de possíveis ameaças.

Esta escolta mantém-se sempre em formação e só quando o carro se imobiliza é que podem também parar e respirar, mesmo que por pouco tempo.

2 - O comboio em que viaja anda devagar e é à prova de bala

KCNA/ Reuters

Apesar de a maioria dos líderes mundiais viajar de avião, Kim Jong-Un prefere o comboio, tal como o seu pai e o seu avô.

Mas não é apenas um comboio... são três que contêm 90 carruagens no total, são à prova de bala e viajam em média a 37km/h (devido ao peso extra). Segundo o New York Times, um vai à frente e serve de comboio de segurança, o comboio do líder vai no meio e o último que é onde viajam os guarda-costas e guardam as provisões para a viagem.

3 - Não usa casas de banho públicas... tem a sua própria casa de banho

Mas não é por razões de limpeza. Um ex-membro da unidade norte-coreana do Comando de Guarda, em declarações ao The Washington Post, explicou que "as excreções do líder contêm informações sobre seu estado de saúde", pelo que não podem ser deixadas num local público onde qualquer pessoa as possa alcançar.

Fonte próxima explicou ao DailyNK que estas "casas de banho não estão apenas no comboio pessoal de Kim Jong-Un, mas em qualquer carro no qual ele esteja a viajar e até mesmo em veículos especiais projetados para terrenos montanhosos ou com neve".

4 - Leva de Pyongyang a sua máquina especial de fazer noodles

Assim tem sempre maneira de cozinhar um dos seus pratos favoritos onde quer que vá: Naengmyeon. Este prato é tradicional na Coreia e a tradução significa "massa fria". Tem, de ser feito com um esparguete especial (longo, fino, e mais escuro por causa de alguns ingredientes usados) e é por isso que ele se desloca com a sua máquina.

5 - A sua primeira visita internacional foi mantida em sigílio

Chung Sung-Jun/ Getty Images

Em março de 2018 fez a sua primeira visita fora da Coreia do Norte, desde 2011, o ano em que se tornou líder. Foi a Pequim encrontrar-se com Xi Jinping, presidente da China. No entanto, só se soube desta deslocação de Kim Jong-Un depois de ter acabado, pois o líder já só foi avistado a ir para o comboio para abandonar o país.