União Europeia diz que acordo é essencial e deve ser respeitado

"O acordo nuclear com o Irão é essencial para a segurança da região, da Europa e do mundo inteiro", afirmou Federica Mogherini, que ajudou a supervisionar a implementação do acordo.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos abandonam o acordo nuclear assinado entre o Irão e o grupo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha.

"Hoje anuncio que os Estados Unidos se retiram do acordo nuclear com o Irão", disse Trump numa declaração à imprensa na Casa Branca, acrescentando que os Estados Unidos "voltarão a impor sanções económicas ao mais alto nível".

Donald Trump afirmou que tem "a prova" de que o Irão mentiu sobre o seu programa nuclear, classificando aquele país como "um regime de grande terror".

A chefe para a política externa da UE, que está em Roma, referiu que estava particularmente preocupada com o anúncio de novas sanções defendidas por Donald Trump.

"O acordo cumpre o objetivo de garantir que o Irão não desenvolve armas nucleares, a União Europeia está determinada em preservá-lo. Não deixem ninguém desmantelar este acordo", frisou.

Federica Mogherini disse ainda que vai consultar os parceiros europeus sobre as sanções sugeridas por Donald Trump de modo a "avaliar as suas implicações".